Lily Allen mette in scena il suo matrimonio fallito in "West End Girl"

Quello di Lily Allen è un ritorno importante anche perché rimette al centro della scena un'artista nel primo decennio degli anni 2000 ha posto le basi (soprattutto con 'l'album "It's Not Me, It's You" del 2009) per buona parte del pop che sarebbe venuto dopo. Sono tante le artiste che hanno raccolto la lezione della popstar londinese per farla propria. Eppure negli ultimi anni, complice anche una vita privata che sembrava stabilizzata, con un matrimonio e due figli, Lily sembrava più interessata ad altro, al punto da trovare una valvola di sfogo nell'apertura di un canale OnlyFan attraverso il quale vendere foto dei suoi piedi. La musica faceva ancora parte della sua vita ma marginalmente e quello che scriveva non le sembrava degno di trovare uno sbocco discografico ("Erano osservazioni su Internet e sul mondo. Mi sembrava tutto davvero ovvio e senza senso" ha detto in una intervista.