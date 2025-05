Lily Allen festeggia 40 anni sfidando la censura di Instagram con trasparenze pericolose

Nata a Londra il 2 maggio 1985 dall'attore Keith Allen e dalla produttrice cinematografica Alison Owen, Lily Allen si è affermata nella prima metà degli anni 2000 come una delle voci più originali della scena pop britannica, proprio grazie al suo stile irriverente, ironico e profondamente autobiografico. Fattasi notare in Rete, grazie alla piattaforma MySpace, ha poi esordito nel 2006 con l'album "Alright, Still", un successo internazionale che fonde pop, ska e reggae. Il singolo di punta, "Smile", ha raggiunto il primo posto nella classifica britannica mentre altri brani come "LDN" e "Alfie" hanno contribuito a definire il suo stile fresco e provocatorio. Tre anni più tardi è arrivato "It's Not Me, It's You", che l'ha vista evolvere verso sonorità più elettroniche e sofisticate. L'album, che contiene hit come "The Fear" e "Not Fair", le ha permesso di consolidare la sua fama e le è valso il BRIT Award come miglior artista femminile.