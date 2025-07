Con il Light Blue Festival a Realmonte il mare si fa suono

Dall'1 al 3 agosto torna Light Blue Festival, che quest'anno si terrò si terrà a Realmonte, in provincia di Agrigento, città scelta come Capitale italiana della Cultura per il 2025. Un riconoscimento che celebra la bellezza e la ricchezza di questo territorio unico, perfetto scenario per una tre giorni di musica, arte e scoperta, dove tradizione e innovazione si incontrano in un’esperienza senza pari. Protagonisti di questa edizione del Festival sono Dov'è Liana, Giulia Mei, Lina Simons, Mazzariello, Elasi, Nicol, Moyre, Tony Pitony, Katadeo e Belfiore