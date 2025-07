Torna a Bergamo il Punk Rock Raduno: ecco i protagonisti

La lineup 2025 ospita oltre 40 band da 4 continenti. Tra gli highlight da segnalare The Marked Men (Usa), leggende del garage-punk texano, per la prima volta in Europa dopo anni; The Dopamines (Usa), una delle band più disilluse e melodiche d’America, in data esclusiva; Helen Love (Uk), la regina del synth-punk-pop gallese debutta in Italia; Private Function (Aus), australiani, irriverenti, imprevedibili: show esplosivo assicurato; Bull Brigade (Ita), orgoglio punk da Torino, noti anche per la colonna sonora di Zerocalcare; The Peewees (Ita), punk'n'roll europeo con anima soul, veterani della scena; Squirtgun (Usa), storica band Lookout! Records, con uno speciale semi-cover set.