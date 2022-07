Punk Rock Raduno, la quinta edizione del festival dedicato alla musica dei Ramones

Dal 14 al 17 luglio torna il Punk Rock Raduno a Bergamo.

Dopo due lunghi anni di preparazione il festival torna ad accogliere la sua vera forza: il pubblico. Fan provenienti da tutta Europa, Stati Uniti, Sudamerica e Cina. Una vera e propria famiglia senza confini, che torna a rivedersi per la prima volta dopo la pandemia. In programma 34 artisti in cartellone, tra gruppi affermati, nomi di culto ed emergenti: i veterani americani Methadones , Huntingtons e Beatnik Termites , il canadese Marc Sultan aka BBQ , gli headliner italiani Bull Brigade , Peawees e Manges , tante band europee come Zatopeks (UK) e Giant Eagles (Olanda), Lucy and the Rats dall’Australia, Yodees dal Brasile e Sino Hearts dalla Cina.