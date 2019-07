Punk Rock Raduno, a Bergamo la quarta edizione del festival dedicato alla musica dei Ramones

Giunge quest’anno alla quarta edizione il Punk Rock Raduno , festival che in estate attira a Bergamo pubblico da tutto il mondo, nel nome della musica dei Ramones, un genere che ha segnato indissolubilmente la cultura pop. Da giovedì 11 a domenica 14 luglio, l'evento porta allo Spazio Edoné musica live, dischi in vinile, arte, grafica, editoria do it yourself, tatuaggi, cucina, sport, cinema e molto altro. Quest'anno, in particolare, ci sarà un focus sul queer-core. Protagonisti della quattro giorni saranno gli americani Pansy Division e Avengers , e due veterani della scena italiana come Derozer e Senzabenza .

I Pansy Division, in programma sabato 13 luglio, sono uno dei primi gruppi rock dichiaratamente gay, tra i principali esponenti del movimento queer core. Sempre dagli Stati Uniti arrivano i veterani Avengers (sul palco sempre il 13 luglio): attivi dal 1977, sono pionieri del punk rock al femminile, guidati dall’iconica Penelope Houston.



Ma il Punk Rock Raduno non è solo musica. "Wish I’d Taken More Pictures" è una mostra dedicata al rapporto tra i Pansy Division e l’Italia: locandine, interviste, volantini e foto prodotti negli anni da Speed Demon, la prima fanzine queer italiana. "The Fine Art of D.I.Y" è invece un workshop realizzato in collaborazione con IED - Istituto Europeo di Design di Milano. Curato dal docente di brand design e tecniche di stampa Paolo Proserpio, è un laboratorio incentrato su packaging e cartotecnica fai da te: come realizzare e assemblare la copertina di un 45 giri in vinile senza usare il computer, ma solo con carta, colla e forbici.



Sempre in chiave queer-core, il pomeriggio del 14 luglio è prevista l'esibizione speciale di Fuori dal coro, gruppo corale polifonico dal carattere queer impegnato nel promuovere il rispetto per tutte le identità sessuali e il diritto di poter scegliere la propria relazione affettiva senza pregiudizi. La sera, invece, ci sarà la proiezione del documentario "Turn It Around", film che racconta la storia della Lookout Records, l’etichetta discografica indipendente che ha lanciato i Green Day.



Per il programma completo dell’evento consultare il sito.