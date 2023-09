L’ex One Direction si trovava in una villa sul lago di Como quando si è sentito male per un problema ai reni

L’ex membro degli One Direction si trovava in una villa quando si è sentito male ed è stato portato d’urgenza in ospedale. Ora dovrà eseguire una serie di esami. Il cantante inglese aveva già sofferto per un’infezione ai reni il mese scorso e aveva dovuto annullare una serie di concerti in America Latina.

Secondo il Sun Liam Payne dovrebbe rimanere ricoverato in Italia “per almeno sei giorni affinché sia sottoposto a tutti gli esami possibili, per cercare di capire bene il problema”. Quando è stato colto dai dolori, si trovava in casa sul lago di Como, in vacanza con la compagna Kate Cassidy per festeggiare il primo anno insieme.

Vacanza rovinata Liam Payne pensava di festeggiare con Kate Cassidy l’anniversario nella romantica cornice del lago di Como. Per qualche giorno la bionda e sexy influencer aveva pure postato scatti sensuali dalla villa che si affaccia sul Lario che li ospitava. Ma martedì il cantante britannico ha accusato dei forti dolori ai reni ed è stato portato d’urgenza in ospedale, dove si trova tuttora per accertamenti. “Liam sta male, ma è nel miglior posto possibile e finalmente i medici saranno in grado di comprendere che sta succedendo” ha detto un amico al “Sun” che per primo ha dato la notizia del ricovero. “Naturalmente è dispiaciuto del fatto che il suo viaggio con Kate sul Lago di Como sia stato rovinato, ma almeno lei era lì per aiutarlo quando è stato male” ha aggiunto l’insider.

Il tour rimandato Quindici giorni fa Liam Payne aveva dovuto rimandare i concerti in programma in America Latina. Sui social aveva scritto un lungo post in cui spiegava cosa stava succedendo: “A malincuore devo dirvi che non abbiamo altra scelta che rimandare il mio prossimo tour in Sud America. Nell'ultima settimana sono stato in ospedale con una grave infezione renale, è una cosa che non augurerei a nessuno, e gli ordini dei medici sono che ora devo riposare e riprendermi – ha detto in un video postato su Instagram - Ero più che entusiasta di venire a suonare per voi ragazzi. A tutti voi che avete acquistato i biglietti: mi dispiace tanto. Stiamo lavorando per riprogrammare il tour il prima possibile, ma per ora rimborseremo i biglietti, quindi, fate attenzione agli aggiornamenti dal vostro punto di acquisto. Grazie come sempre per l'affetto e il sostegno, e vi aspettiamo presto”.

La compagna al suo fianco Accanto a Liam Payne in questo delicato momento c’è la compagna Kate Cassidy con cui il cantante fa coppia da un anno. “30 anni non sono mai stati così belli, buon compleanno amore” ha scritto l’influencer il 29 agosto quando l'ex membro degli One Direction ha spento le candeline. Prima di Kate, Liam ha avuto due storie importanti con Cheryl Cole, che è mamma di suo figlio Bear, nato nel marzo del 2017, e la modella Maya Henry, con cui è stato a un passo dai fiori d’arancio.