Gli One Direction di nuovo insieme per i dieci anni

Nonostante le carriere soliste, nonostante la pausa prolungata da ormai quattro anni, ufficialmente gli One Direction non si sono mai sciolti. Ora a sorpresa Liam Payne, in un'intervista al "Sun" per presentare il suo singolo "Midnight with Alesso", ha annunciato che la band sta lavorando a un progetto speciale per festeggiare a luglio il decimo anniversario della nascita del gruppo, che ha venduto oltre 50 milioni di dischi in tutto il mondo.