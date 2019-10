Harry Styles è tornato: dopo due anni esce il singolo "Lights up"

Sono passati due anni dal debutto solista. Harry Styles torna ora sulle scene con "Lights Up", il suo nuovo attesissimo brano, disponibile in digitale e anche in rotazione radiofonica. Ed è subito successo: la canzone è schizzata in trending topic su Twitter, ha accumulato mezzo milione di visualizzazioni su Youtube, raccolto migliaia di like tra Facebook e Instagram, conquistato il primo posto della classifica video di iTunes.