Il cantautore, affetto da sindrome di Tourette , ha sempre maggiori difficoltà a gestire la malattia, come si è visto nell'esibizione di qualche giorno fa al Festival di Glastonbury , dove più volte si è fermato o non è riuscito a cantare aiutato da un pubblico partecipe e comprensivo. Adesso, con un lungo post social, Capaldi ha annunciato di volersi fermare per riuscire a gestire al meglio la Tourette. "Ho bisogno di sentirmi bene per riuscire a esibirmi mantenendo lo standard che tutti voi meritate. Devo abituarmi all'impatto della malattia".

Lewis Capaldi aveva reso noto di soffrire della sindrome di Tourette nel settembre del 2022, mentre qualche settimana fa, a inizio giugno, aveva raccontato di volersi prendere tre settimane di riposo perché, provato da un anno ricco di impegni, voleva prepararsi al meglio per l'appuntamento di Glastonbury. Evidentemente il periodo di decompressione non è stato sufficiente. Sul palco del celebre festival Capaldi ha avuto più di un momento di difficoltà. E lui stesso lo ha ammesso nel post. "Speravo che tre settimane mi avrebbero sistemato - ha scritto -. Ma la verità è che sto ancora imparando ad abituarmi all'impatto della Tourette e sabato è diventato ovvio che ho bisogno di passare molto più tempo a rimettere in ordine la mia salute fisica e mentale, in modo da poter continuare a fare ciò che amo ancora a lungo".

"Mi dispiace davvero tanto per tutti coloro che avevano pianificato di venire a un mio concerto di qui alla fine dell’anno ma ho bisogno di sentirmi bene per esibirmi all’altezza di come vi aspettate - ha poi concluso -. Suonare per voi ogni notte è tutto quello che avevo sempre sognato quindi questa è stata una delle decisioni più difficili che abbia mai dovuto prendere nella mia vita. Tornerò il più presto possibile".