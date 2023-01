Billie Eilish si allena in strada a seno nudo, la maglietta è "rivelatrice"

Che la popstar losangelina sia piuttosto immune al giudizio della gente e ami distinguersi lo si è capiuto da un po'. E l'outfit mostrato qualche giorno fa mentre si allenava in strada a Los Angeles dimostra che a Billie interessa solo divertirsi e stare bene con se stessa. La cantante ha così sfoggiato una T-Shirt sul cui fronte c'era la stampa di un seno nudo, inquadrato in una sorta di strappo della maglia, a dare l'impressione che in realtà il seno fosse proprio di chi la indossava.

Billie Eilish in questo momento è in un periodo di riposo. Ha chiuso la prima parte del suo trionfale tour a metà dicembre e riprenderà a marzo con un lungo giro che la porterà prima in Sudamerica e poi in Europa. L'Italia purtroppo sarà esclusa da questa serie di date, anche se chi volesse godersi il concerto della popstar potrà provare ad accontentarsi del film girato alla O2 Arena di Londra e che andrà nei cinema il 27 gennaio.

Nell'attesa di salire nuovamente su un palco Billie però si gode un po' di relax e si mantiene in forma. Eccola così per le vie di Los Angeles in pantaloncini e maglietta per un allenamento. Ma la maglietta è di quelle che si fanno notare. Una divertente provocazione per lei che ha ormai superato il contesto adolescenziale che l'ha caratterizzata agli esordi senza per questo omologarsi in qualche modello tipico da stella della pop music.

Tra l'altro il rapporto con il proprio corpo è sempre stato particolarmente significativo per Billie. Lo ha raccontato anche di recente in una intervista a "Vogue". "Durante l'adolescenza ho attraversato una fase in cui odiavo me stessa, molto dipendeva dalla rabbia verso il mio corpo e da quanto dolore mi causava". Da lì anche l'uso di abiti oversize che l'ha caratterizzata fin dagli esordi. Ma alla fine, pur dovendo affrontare un lungo percorso e non sempre semplice, la Eilish è venuta a patti con il proprio corpo. E ora può anche giocarci e scherzarci su.