Le stelle della commedia sexy: Nadia Cassini, la perfezione del "lato B"

Figlia d'arte (il padre tedesco e la madre italiana erano attori di vaudeville e Nadia nacque durante una tournèe), Nadia (il cui vero nome era Gianna Muller) arrivò in Italia nel 1968, seguendo il marito, il conte Igor Cassini, fratello dello stilista Oleg. Dal 1970 inizia ad avere le prime parti in produzioni cinematografiche e tra queste c'è "Il Dio serpente", il film scandalo che le darà la notorietà e unica pellicola nella quale sfoggerà un nudo integrale.



MICHELA MITI, LA SENSUALE SUPPLENTE

LAURA ANTONELLI, LA REGINA DI TUTTE LE MALIZIE



Per avere il suo primo ruolo da protagonista però Nadia dovrà attendere il 1979, nel pieno filone comico-erotico. Il film in questione è "L'insegnante balla... con tutta la classe" cui seguiranno "classici" del genere come "L'infermiera nella corsia dei militari" (1979) e "La dottoressa ci sta col colonnello" (1980). Nadia riesce a creare scandalo anche in televisione, con una sua apparizione vicino a Lando Buzzanca durante la quale mostra il sedere coperto solo da un sottilissimo perizoma.



GLORIA GUIDA, LA LICEALE CHE FACEVA GIRARE LA TESTA

ANNA MARIA RIZZOLI, L'INSEGNANTE DAL CORPO PERFETTO



Finita l'età d'oro della commedia sexy Nadia si buttò sulla tv commerciale, in grande espansione a metà anni 80. Partecipò a trasmissioni come "Ridiamoci sopra", "Premiatissima", "Drive In" e "Risatissima" con un successo però modesto. La sua carriera fu bruscamente interrotta da un intervento di chirurgia plastica finito malissimo: l'attrice ne uscì parzialmente sfigurata riportando deturpazioni al viso oggi fortunatamente non molto visibili, a parte la mancanza di parte del padiglione auricolare destro.



CHE FINE HA FATTO - Dopo il ritiro dalle scene italiane, Nadia ha dapprima lavorato presso la televisione francese, per poi ritornare in America per motivi personali. Nel 2008 si è raccontata a una trasmissione televisiva, "Ricominciare", dove, tra le altre così, ribadì di essersi ritirata perché stanca di essere considerata solo per la bellezza del proprio corpo.