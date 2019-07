Le stelle della commedia sexy: Gloria Guida, la liceale più sensuale del cinema

ANNA MARIA RIZZOLI, L'INSEGNANTE CHE FACEVA GIRARE LA TESTA



Tempo d'estate, la temperatura si alza e la gente si scopre. Tgcom24 va allora alla riscoperta di quelle star del cinema italiano divenute in qualche modo mitiche per le loro scene interpretate sotto la doccia, per gli spogliarelli maliziosi, per i topless fugaci. Commedie scollaciate degli anni 70 che per anni sono state tacciate come il fondo del barile del nostro cinema salvo poi venire sdoganate dall'intellighentia. E così le liceali, le Giovannone coscialunga, le Ubalde sono state riabilitate, risultando spesso molto più lievi e meno volgari di tanta roba che si vede oggi.



Gloria Guida, per alcuni simbolo di quell'epoca più ancora di Edwige Fenech, a differenza di quest'ultima ha interpretato non solo commedie di quelle del genere con Alvaro Vitali e Lino Banfi, ma anche film di genere considerati per anni "maledetti", come "Avere vent'anni", road movie diretto da Fernando Di Leo, con un finale tragico per anni censurato.



La Guida meglio e più di altre ha interpretato il ruolo della giovanissima maliziosa e seducente, iniziando la sua carriera nel 1974, a soli diciannove anni con "La ragazzina", film che già dal titolo è tutto un programma. Seguono "La minorenne", "Il solco di pesca" e "Quell'età maliziosa". Altri film passati alla storia del genere sono tutti quelli che rientrano nel sottogenere scolastico: "La liceale", "La liceale seduce i professori", "La liceale, il diavolo e l'acquasanta" e "La liceale nella classe dei ripetenti". E poi ancora "L'infermiera di notte", con l'indimenticabile scena in cui la Guida accaldata, si fa aria in topless spiata da un Lino Banfi in estasi.



Gli ultimi film girati rientrano nel filone della commedia all'italiana di serie A, come "La casa stregata", "Fico d'India" e "Sesso e volentieri", girati con maestri del genere come Steno, Dino Risi e Sergio Corbucci. Sul set di "Bollenti spiriti" (1981) si consolida la relazione con Johnny Dorelli, con cui aveva già lavorato in teatro in "Accendiamo la lampada", che diventerà di là poco suo marito e per il quale poco a poco lascerà il cinema.