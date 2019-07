Nata a Roma il 26 agosto del 1951, Annamaria Rizzoli (poi tramutata in Anna Maria), ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella. Dotata di una bellezza statuaria, iniziò a farsi notare in televisione in programmi notturni in cui si esibiva in spogliarelli, come in "Playboy di mezzanotte" condotto da Enzo Tortora. Ma arriva anche a palcoscenici più istituzionali e di ampio respiro, al punto che nel 1979 affianca Mike Bongiorno nella conduzione del Festival di Sanremo.



Ma nell'immaginario collettivo la sua figura è legata a una serie di film dell'ultimo periodo della commedia sexy. "L'insegnante al mare con tutta la classe", "La settimana al mare", "La ripetente fa l'occhietto al preside", "La cameriera seduce i villeggianti", "Una vacanza del cactus" dove faceva da contraltare avvenente alla comicità di Lino Banfi, Bombolo Cannavale e Alvaro Vitali. Ma la Rizzoli ha partecipato anche a commedie più "generaliste" come "Rag. Arturo De Fanti, bancario precario" con Paolo Villaggio, "Uno contro l'altro praticamente amici" con Renato Pozzetto e Tomas Milian.



Con il tramontare di quel genere cinematografico anche la Rizzoli è uscita dal giro del cinema italiano, chiudendo di fatto la sua carriera di attrice nel 1983. Dopo un breve periodo in cui si dedicata alla danza, si è ritirata dalle scene per concentrarsi sulla famiglia. Sul fronte della vita privata è stata legata a Walter Chiari, è passata poi attraverso un matrimonio e un divorzio. Oggi si occupa di ambientalismo e ogni tanto partecipa come ospite a programmi televisivi.