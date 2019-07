Le stelle della commedia sexy: Michela Miti, la sensuale supplente

La sola sfortuna di Michela Macaluso, vero nome della Miti, nata sotto il sego dei Gemelli a Roma nel 1963, è quella di essere arrivata al cinema quando il genere della commedia sexy si stava ormai spegnendo. Nonostante il numero esiguo di film girati si è imposta comunque come una delle bellezze indimenticabili di quegli anni.



Il debutto per lei giunge giovanissima, a 19 anni, con "Pierino contro tutti". Con il suo corpo da bomba sexy, i lunghi capelli neri e gli occhi profondi Michela si impone per bellezza ed avvenenza e così non raro trovarla sulle copertine di riviste sexy dell'epoca come "Playmen" e "Blitz". Sul grande schermo i film di maggiore successo che interpreta sono "W la foca!" (un cult già a partire dal titolo), "Vieni avanti cretino" (con una parte piccola ma memorabile per l'esposizione del suo corpo statuario) e "Pierino colpisce ancora", secondo episodio nei panni della maestrina sexy in balia delle avance di uno scatenato Alvaro Vitali. Tutti titoli del 1982. Dopodiché, lei che era stata definita "la nuova Gloria Guida", decide di prendersi un periodo di riflessione, essendo ancora molto giovane.



COSA FA ADESSO - Dopo essere tornata sulle scene nel 1999, cercando di riscattarsi come attrice in una pièce teatrale e nel film "Gialloparma", entrambi scritti da Alberto Bevilacqua, che sarebbe diventato suo marito (Bevilacqua è scomparso nel 2013), si è poi dedicata soprattutto al teatro. Ha scritto pubblicato una raccolta di poesie, nel 2001, dal titolo "Alchimia celeste",per la collana Oscar Mondadori. Negli anni più recenti è anche stata ospite di trasmissioni televisive come "Domenica Live" e rimane in contatto con i suoi fan tramite la sua pagina Facebook.