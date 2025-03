Lady Gaga torna live il 19 e 20 ottobre a Milano

Dopo i suoi concerti da headliner al Coachella 2025, le residency negli stadi di Città del Messico e Singapore, e il memorabile concerto gratuito sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, Lady Gaga darà il via a 'The Mayhem Ball' il 16 luglio a Las Vegas, presso la T-Mobile Arena. Con doppie date in città come Seattle, New York, Miami, Toronto, Chicago, Londra, Stoccolma, Milano, Barcellona, Berlino e molte altre, questo tour segna il suo ritorno in Nord America e in Europa dopo l'iconico "Chromatica Ball Tour del 2022. "Questo è il mio primo tour nelle arene dal 2018. C'è qualcosa di elettrizzante negli stadi e amo ogni momento di quei concerti. Ma con 'The Mayhem Ball' volevo creare un'esperienza diversa: qualcosa di più intimo, più vicino, più connesso, che si prestasse meglio all'arte teatrale dal vivo che amo realizzare." Il tour offrirà una gamma di pacchetti VIP per consentire ai fan di vivere un'esperienza concertistica ancora più esclusiva. I pacchetti variano e possono includere biglietti premium, accesso alla lounge VIP prima dello show, merchandising in edizione limitata e molto altro.