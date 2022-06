La rivelazione shock di Sharon Stone: "Ho perso nove figli a causa di aborti spontanei"

"Noi, come donne, non abbiamo un forum per discutere della profondità di questa perdita.

Ho perso nove figli per via di aborti spontanei", così Sharon Stone confessa di aver avuto nove aborti, commentando un post sul profilo social del magazine People dedicato alla ballerina Peta Murgatroyd, che ha recentemente parlato di un aborto subito mentre suo marito, Maks Chmerkovskiy, era in Ucraina. La star americana ha voluto condividere la sua testimonianza per esprimere la sua solidarietà verso tutte le donne: "Non è una cosa da poco, fisicamente o emotivamente, eppure ci viene fatto sentire che è qualcosa da sopportare da soli e segretamente con una sorta di senso di fallimento. Invece di ricevere la compassione, l'empatia e la cura tanto necessarie di cui abbiamo tanto bisogno".