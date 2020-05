La quarantena fa lievitare le pance: da Sophie Turner a Ciara e Katy Perry... presto mamme

La vita in tempo di lockdown è come sospesa...in attesa, ma star e celebrities di Hollywood e dintorni si muovono eccome e... allargano la famiglia. In quarantena lievitano, tra le altre, le pance di Katy Perry, della cantante Ciara e spuntano quelle di Katherine Schwarzenegger e Sophie Turner ... Bebè attesi per dopo l'estate.

Tra i primi bebè stellari in arrivo c'è quello di Gigi Hadid e Zayn Malik, tornati insieme a gennaio dopo un lungo periodo di rottura.

Primo figlio anche per Phillipa Coan, moglie di Jude Law ( i due si sono sposati nel 2019), che invece diventerà papà del suo sesto erede. L'attore, 47 anni, ha già cinque figli avuti da precedenti relazioni. Tre sono nati dal primo matrimonio con Sadie Frost, uno dal suo rapporto con Samantha Burke e un altro da quello con Cat Cavelli. Nel 2019 Jude Law ha sposato Phillipa Coan, con la quale aveva una relazione da oltre tre anni.

Novità in quarantena anche per Lea Michele. La star 33enne di "Glee" aspetterebbe infatti il primo figlio con il marito Zandy Reich. I due erano amici di lunga data prima di mettersi insieme nel luglio 2017. Lui le ha chiesto la mano nel 2018 sono poi convolati segretamente a nozze nel 2019 in California.

E poi c'è Katy Perry, sempre più incinta e sempre più social col suo pancione in lievitazione.

Lievita anche quello della cantante americana Ciara, che però è al secondo bebè con Russell Wilson e al suo terzo figlio. E' infatti mamma anche di Future Zahir Wilburn, il bimbo di 5 anni che condivide con il suo ex fidanzato, il rapper Future.

Anche Rooney Mara aspetta il suo primo figlio con Joaquin Phoenix, notizia svelato in esclusiva a maggio.

Mara, 35 anni, e Phoenix, 45 anni, si sono fidanzati a giugno 2019.

Aspettano il loro primo bebè anche Sophie Turner, 24 anni e Joe Jonas, 30 anni, e la star di "Il Trono di Spade" ha già mostrato il pancino durante alcune passeggiate "mascherate" in quarantena. La coppia si è sposata a sorpresa a Las Vegas a maggio 2019 e i due sono in coppia dal 2016.

Arnold Schwarzenegger ha da poco gioito in diretta streaming annunciando che sarà presto nonno. La figlia Katherine Schwarzenegger, 30 anni, e Chris Pratt stanno infatti aspettando il loro primo figlio insieme. Pratt, 40 anni, condivide un figlio di 7 anni Jack con l'ex moglie Anna Faris.

Quinto figlio in arrivo invece per Hilaria e Alc Baldwin e secondo per Kevin Hart e sua moglie Eniko Parrish.

Pancioni in lievitazione parallela infine per le gemelle Nikki e Brie Bella, ex wrestler e personaggi televisivi americani, che hanno annunciato insieme di essere incinte, l'una del primo figlio l'altra del secondo a gennaio 2020.

