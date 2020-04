Lea Michele incinta, la star di "Glee" aspetta il primo figlio dal marito Zandy Reich

Novità in quarantena per Lea Michele . Secondo quanto riportato da People, la star 33enne di "Glee" aspetterebbe il primo figlio con il marito Zandy Reich. I due erano amici di lunga data prima di mettersi insieme dal luglio 2017. Lui le aveva chiesto la mano nel 2018 ed erano poi convolati segretamente a nozze nel 2019 in California. Grazie al ruolo di Rachel Berry nella serie tv, l'attrice si è fatta conoscere al grande pubblico e ha ottenuto uno Screen Actors Guild Award e un Satellite Award, oltre a una nomination ai Golden Globe e una agli Emmy Award.

"Hanno sempre desiderato di diventare genitori", ha detto una fonte a People. Lo stesso magazine nel 2019 annunciò in esclusiva anche il matrimonio della coppia,

A questa presunta lieta novella, si aggiunge una coincidenza che ha acceso i fan di "Glee" sui social: un'analogia tra l'attrice e il personaggio da lei interpretato lungo le sei stagioni della serie. Nell'ultimo episodio intitolato "Dreams Come True" c'è un salto temporale proprio al 2020 che svela che in quella data Rachel è incinta (il suo personaggio faceva da madre surrogata per Kurt e Blaine).

Prima di accettare la proposta di matrimonio di Zandy Reich, Lea Michele ha vissuto altre storie d’amore. La più importante è stata quella con Cory Monteith, collega di "Glee" morto nel 2013 per un mix di alcol ed eroina. Lea Michele, per ricordarlo, si è tatuata il numero 5, lo stesso che il personaggio da Monteith portava cucito sulla maglia da quarterback. Ma sul set della serie tv, Lea ha avuto un flirt anche con Matthew James Morrison, che indossava i panni di Will.





