Con "143" Katy Perry si rilancia nel passato dance pop

Il nuovo lavoro di Katy Perry è partito in salita. A metà luglio è arrivato il nuovo singolo, "Woman's World". Fan e critici hanno subito espresso la loro insoddisfazione per il brano soprattutto per una sensibilità pop troppo legata al passato, per come parla di emancipazione femminile in maniera attempata e al contempo per essere stato prodotto da Dr. Luke, lo stesso che la pop star Kesha ha accusato di violenza sessuale e abusi psicologici, portandolo in tribunale nel 2014. Una causa legale conclusasi dopo dieci anni con il raggiungimento di un accordo sulla causa per diffamazione. Un mese dopo la cantante è finita nell'occhio del ciclone per il video di "Lifetimes". Secondo quanto riporta la Bbc, infatti, le autorità spagnole indagano sulla Perry, per aver presumibilmente girato senza autorizzazione il video in dune di sabbia ecologicamente sensibili nelle isole Baleari.