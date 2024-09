Ad aprile, Bloom ha raccontato come e perché si sia "innamorato" di Katy Perry in un altro podcast "What Now?" con Trevor Noah. "Non mi sono innamorato di Katy Perry le cui canzoni erano ovunque, in ogni stazione radio. (...) Mi sono innamorato di Katheryn, la ragazza umile di Santa Barbara figlia di predicatori pentecostali che vivevano con i buoni pasto. Non stiamo parlando di glamour, di Montecito, ma del lato di Santa Barbara che nessuno conosce", aggiungendo: "La nostra è una vita semplice, che non cambierei per nulla".