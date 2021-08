Orlando Bloom completamente nudo copre il suo lato B con... una pesca

Molte le star di Hollywood e i fan, che hanno commentato lo scatto scherzando con la star de "Il Signore degli Anelli", da Gywneth Paltrow a Courteney Cox, Luke Evans, Jeremy Renner e Josh Brolin. E il nudo del bell'attore ha fatto il pieno di like.

Katy Perry e Orlando Bloom hanno annunciato il loro fidanzamento nel febbraio 2019 e sono diventati genitori della piccola Daisy Dove il 26 agosto scorso.

Da qualche settimana la coppia è in giro per l'Italia e, dopo aver visitato Capri e aver postato un video in cui durante una cena in un ristorante campano cantano insieme "That's Amore", i due fidanzati sono presumibilmente ancora in Italia, ma Bloom non ha specificato dove si trovi il lago in cui ha messo in scena il suo siparietto hot.