Il nuovo video di Katy Perry girato tra le dune protette? La Spagna indaga

Ma i grattacapi relativi al video di "Lifetimes" non sono certo i primi che Katy Perry deve affrontare da quanto è tornata sulla scena. Già con "Woman's World", primo estratto dal nuovo album "143", in uscita a settembre, le cose sono andate diversamente da come la popstar si aspettava. Non solo è stato criticata e bollata come fuori tempo massimo l'idea di femminismo "supereroistico" che la canzone vuole veicolare, ma anche la canzone in quanto tale è stata massacrata dalla critica. Per non parlare del video che è invece riuscito a fare infuriare un cospicuo numero di fan per i costumi ipersuccinti tanto di Katy che delle ballerine e per alcune sequenze discutibili (come quando la cantante in versione cyborg per un rifornimento di carburante si infila la pompa del carburante in un gluteo). Le critiche al video sono feroci e praticamente tutti sottolineano come il brano e soprattutto le immagini scelte a corredo, portino un'idea opposta a quelle che erano le intenzioni iniziali, sembrando più che altro una parodia del femminismo e dell'affermazione della donna.