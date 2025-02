Fan furiosi con Justin Timberlake: cancella il concerto all'ultimo minuto

A mezz'ora dall'inizio del live in Ohio, tappa conclusiva del suo tour negli Stati Uniti, Justin Timberlake ha fatto sapere di essere malato e di non potersi esibire. Il poco preavviso ha scatenato la reazione furiosa dei fan, che si sono sentiti presi in giro. "Ragazzi, ho il cuore spezzato, devo cancellare lo spettacolo stasera. Sono andato al soundcheck combattendo l'influenza e ora ha avuto la meglio su di me. Mi uccide deludere te e il mio team che ha lavorato così duramente per realizzare questo show", ha fatto sapere attraverso il suo profilo Instagram Timberlake. "Voglio rassicurarvi, riceverete rimborsi per i vostri biglietti. Vi amo tutti". Non è la prima volta che il cantante tradisce il pubblico dell'Ohio. Lo scorso 23 ottobre, nello stesso luogo, aveva infatti cancellato un concerto a causa di un attacco di laringite e bronchite.