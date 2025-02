Luca Bizzarri rimanda il suo spettacolo e si scusa: "Non sono riuscito a scriverlo. Che figura di..."

Le scuse ai fan delusi sono quindi arrivate con una lettera firmata proprio da Bizzarri: "Una lettera di scuse, ogni tanto ci vuole anche quella. Mi rivolgo a voi, che siete stati così gentili da aver già riempito da tempo la sala del Politeama Genovese per lo spettacolo Non hanno un amico 2 che avrebbe dovuto debuttare a marzo, nella mia adorata e complessa città. Ho scritto avrebbe dovuto perché, come avrete capito, non sarà possibile che ciò avvenga", ha scritto l'attore: "Qui potrei inventarmi molte possibili scuse e fantomatici impegni, ma credo che la cosa migliore sia essere onesto con voi: non sono riuscito a scriverlo. Ci ho provato, ma la marea di impegni che mi stanno riempiendo le giornate, gli spettacoli in giro per l’Italia, sia da solo che con un’altra compagnia, e la scrittura del podcast semplicemente non me lo stanno permettendo: ci ho provato, non ce l’ho fatta. So perfettamente che avrei potuto e dovuto immaginarlo ma confesso di aver peccato di presunzione, ero sicuro di riuscire e mi sono vergognato un po’ trovandomi davanti alla realtà di una pagina maledettamente bianca".