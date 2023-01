John Legend e Chrissy Teigen danno il benvenuto al terzo figlio

Lo ha annunciato lui durante un concerto privato. Il cantante 44enne si stava esibendo quando ha fatto sapere che lui e la moglie avevano dato il benvenuto al loro bebè. La bella notizia arriva quasi due anni dopo che la coppia ha perso un bambino, a 20 settimane di gravidanza, dopo un aborto salvavita per distacco di placenta. La nuova cicogna era stata annunciata in agosto.

IL PARTO VENERDI’ 13



“Che giornata benedetta!”. Così John Legend ha commentato l’arrivo del terzo figlio con la moglie Chrissy Teiggen. ll 12 volte vincitore del Grammy Award ha annunciato la bella notizia durante un concerto privato. Legend ha fatto sapere che il piccolo era nato la mattina e che lui aveva trascorso diverse ore in ospedale, per questo era stanco (per aver dormito poco) ma eccitato.

LA FAMIGLIA SI ALLARGA



Chrissy Teigen, 37 anni, e John Legend, 43, sono anche i genitori di Luna, 6 anni, e di Miles, 4, nati rispettivamente nell’aprile 2016 e nel maggio 2018. Due anni fa la coppia ha perso un bambino in seguito a un distacco della placenta. Sono stati giorni difficili e la Teigen ha condiviso il suo lutto con i follower mostrando anche le foto dall’ospedale dopo che il piccolino era morto. I due hanno continuato a condividere apertamente il loro dolore e i loro piani per riprovare a concepire."Volevo farvi sapere ragazzi che sono immerso in un altro ciclo di fecondazione in vitro per salvare quanti più ovociti possibile e, si spera, creare degli embrioni forti e sani", ha detto la modella ai suoi follower su Instagram a febbraio. Poi quest’estate l’annuncio della nuova dolce attesa. "Gli ultimi anni sono stati a dir poco una confusione di emozioni, ma la gioia ha riempito di nuovo la nostra casa e i nostri cuori", ha scritto debuttando con il pancione. E ora finalmente John e Chrissy possono stringere tra le braccia il loro bebè.