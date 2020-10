Chrissy Teigen e John Legend attaccati sui social dopo le foto strazianti dell’aborto

LEGGI ANCHE > Chrissy Teigen ha perso il bambino che aspettava da John Legend: "Un dolore mai provato prima"

"Siamo sotto shock e stiamo vivendo quel tipo di profondo dolore di cui hai sentito parlare ma che non hai mai provato prima", ha scritto in un lungo e straziante messaggio la 34enne sui social. La modella ha aggiunto quegli scatti in bianco e nero in ospedale con il marito che testimoniano i momenti più dolorosi vissuti negli ultimi giorni, l'epidurale, la notizia della morte del piccolo e l'abbraccio finale al loro bambino morto.

Sui social in molti si sono interrogati sul senso della privacy e del pudore di un dolore, un momento e un argomento che dovrebbe restare privato, protetto dal valore del silenzio. Molti altri però non hanno stigmatizzato le immagini facendo sapere di comprendere quel determinato dolore fino in fondo, anche perché ci sono passati: il coraggio di essere così aperti su una questione personale romperebbe il silenzio aiutando chi perde un bambino a non farlo sentire solo o in colpa.

Quello nato da questo ultimo episodio è l'ennesimo caso di rapporto dialettico tra la star e i propri utenti. Chrissy Teigen non è nuova a mostrarsi senza filtri, suscitando una reazione negativa nei propri follower. Ad esempio l'abbiamo vista allattare al seno sui social rispondendo così alle critiche degli hater a dimostrazione del fatto che si tratti un gesto assolutamente naturale. Poi, dopo che è stata accusata dai follower di non aver effettuato l’intervento chirurgico per rimuovere le protesi al seno, ha deciso di mostrare il suo nuovo décolleté e le cicatrici dovute all’operazione.