Chrissy Teigen ricoverata per una emorragia

Dal letto d'ospedale Chrissy Teigen aggiorna i fan sulla sua salute. La modella 34enne, moglie di John Legend, è alla terza gravidanza. Che però le sta causando non pochi problemi. Da settimane si trova infatti in assoluto riposo. "Ogni volta che andavo in bagno sanguinavo. E sanguinavo anche stando sdraiata. Era come se avessi aperto un rubinetto al minimo lasciandolo aperto", spiega nelle stories di Instagram.