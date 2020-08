Terzo figlio in arrivo per John Legend e Chrissy Teigen: l'annuncio nel video di "Wild"

John Legend, nel video di "Wild" l'amore per Chrissy Teigen e un annuncio speciale Da video 1 di 7 Instagram 2 di 7 Instagram 3 di 7 Instagram 4 di 7 Instagram 5 di 7 Instagram 6 di 7 Instagram 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Chrissy Teigen toglie le protesi al seno e mostra il nuovo décolleté

Mentre il Web impazziva per l'annuncio, la stessa Teigen ha pubblicato nelle sue storie su Instagram un video che la ritrae davanti allo specchio con la sua nuova silhouette più rotonda: un'immagine che fuga qualsiasi dubbio sull'eventuale finzione narrativa del video.

L'annuncio della gravidanza attraverso un videoclip musicale chiude in un certo senso un cerchio: l'incontro e l'amore tra i due era nato sul set di un altro video, quello di "Stereo". Nel video appaiono anche i due figli della coppia, Luna, 4 anni e Miles, 2: a un certo punto tutta la famiglia fa una passeggiata sulla spiaggia mentre il sole tramonta.

"Wild" è un singolo del nuovo album "Bigger Love", pubblicato a giugno da John Legend. La canzone è una chiara dedica alla moglie (canta "I wanna drive you wild, wild, wild. I wanna love you for miles and miles. We can go slow, we don't need to rush") con cui è sposato ormai da 7 anni: sono convolati a nozze a settembre 2013 in una cerimonia privata, tenutasi sul lago di Como, dopo sei anni di relazione,

TI POTREBBE INTERESSARE: