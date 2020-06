Chrissy Teigen toglie le protesi al seno e mostra il nuovo décolleté

LEGGI ANCHE >

John Legend è "L'uomo più sexy del Pianeta": vince il modello... acqua, sapone e pochi muscoli

"Sono state fantastiche per me per così tanti anni ma adesso sono stufa - aveva detto la modella e attrice - Voglio essere in grado di chiudere la zip di un vestito della mia taglia, sdraiarmi a pancia in giù in totale comfort! Non vi preoccupate per me, va tutto bene. Avrò ancora il seno, sarà fatto solo di grasso. Che poi è quello che è un seno in primo luogo, uno stupido, miracoloso sacco di grasso".

Chrissy Teigen toglie la protesi al seno e il marito John Legend approva 1 di 30 Instagram 2 di 30 Instagram 3 di 30 Instagram 30 di 30 Instagram 30 di 30 Instagram 30 di 30 Instagram 30 di 30 Instagram 30 di 30 Instagram 30 di 30 Instagram 10 di 30 Instagram 11 di 30 Instagram 12 di 30 Instagram 13 di 30 Instagram 14 di 30 Instagram 15 di 30 Instagram 16 di 30 Instagram 17 di 30 Instagram 18 di 30 Instagram 19 di 30 IPA 20 di 30 IPA 21 di 30 IPA 22 di 30 IPA 23 di 30 IPA 24 di 30 IPA 25 di 30 IPA 26 di 30 IPA 27 di 30 IPA 28 di 30 IPA 29 di 30 IPA 30 di 30 leggi dopo slideshow ingrandisci

TI POTREBBE INTERESSARE: