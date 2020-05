Chrissy Teigen si toglie la protesi al seno e il marito John Legend approva...

"Mi sto per togliere le tette.. Voglio tornare a indossare vestiti della mia taglia". Così Chrissy Teigen , splendida e voluttuosa moglie di John Legend scrive in un post mostrando uno scatto del passato in cui è in topless col suo seno naturale. L'ex top model, 34 anni, ha deciso quindi di eliminare le protesi messe 10 anni fa e spiega anche perché ha voluto condividere, su Twitter, un video in cui si sottoponeva ad un tampone per il coronavirus...

Quel video ha suscitato molte critiche sui media americani e in molti l'hanno accusata di essere una privilegiata per aver avuto accesso, e così Chrissy ha voluto mettere a tacere tutte le polemiche: "Sto per farmi operare. Un sacco di persone sono comprensibilmente curiose(e rumorose) quindi lo dico qui: 'Mi sto per far togliere le tette'" ha specificato aggiungendo: "Sono state fantastiche per me per così tanti anni ma adesso sono stufa. Voglio essere in grado di chiudere la zip di un vestito della mia taglia, sdraiarmi a pancia in giù in totale comfort! Non vi preoccupate per me, va tutto bene. Avrò ancora il seno, sarà fatto solo di grasso. Che poi è quello che è un seno in primo luogo, uno stupido, miracoloso sacco di grasso", conclude con l'ironia che le è familiare.



Da mesi aveva rivelato di non poterne più di quel seno così voluminoso che si era fatta impiantare quando aveva vent’anni, e di volerle rimuovere.

La Teigen ha due figli Luna e Miles, avuti dal noto cantante John Legend, che approva senza indugio le scelte di sua moglie, a lui Chrissy piace in tutti i modi.