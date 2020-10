Chrissy Teigen ha perso il bambino che aspettava da John Legend: "Un dolore mai provato prima"

LEGGI ANCHE > Chrissy Teigen ricoverata per una emorragia

"Non siamo stati in grado di bloccare l’emorragia e dare al nostro bambino i fluidi di cui avrebbe avuto bisogno, nonostante sacche e sacche di trasfusioni di sangue. Non era abbastanza", ha scritto Chrissy Teigen. La modella e il cantante sono già genitori di Luna e Miles. La coppia era convolata a nozze nel 2013 dopo 6 anni di relazione. L’annuncio della terza gravidanza era arrivato a sorpresa in piena estate con il videoclip del brano "Wild", in cui si intravedeva il pancino in crescita della modella.

"Non abbiamo mai deciso i nomi dei nostri figli fino all’ultimo momento possibile dopo la nascita, prima di lasciare l’ospedale. Ma qui, per qualche ragione, avevamo cominciato a chiamare Jack il bambino che avevo in grembo. Per noi sarà per sempre Jack. Jack ce l’ha messa tutta per essere parte della nostra piccola famiglia, e lo sarà per sempre. Al nostro Jack — sono così addolorata che i primissimi momenti della tua vita abbiano incontrato così tante complicazioni, di non averti potuto dare la casa di cui avevi bisogno per sopravvivere. Ti ameremo per sempre", continua il post pubblicato dalla Taigen.

