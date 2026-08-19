Addio a John Irvin, regista di film come "Codice Magnum" e "Hamburger Hill"

John Irvin era nato il 7 maggio 1940 a Newcastle upon Tyne, nel nord-est dell'Inghilterra e si era formato alla London Film School. La sua carriera era cominciata negli anni Sessanta, inizialmente nel mondo del documentario e del cinema del reale, dopo le prime esperienze professionali legate alla lavorazione e al montaggio. Irvin rivolse presto la macchina da presa verso temi sociali e politici, realizzando anche documentari ambientati in contesti di guerra. Tra questi ci furono lavori legati all’Algeria e, soprattutto, al Vietnam, dove si recò durante il conflitto. Uno dei titoli più significativi di questa prima fase fu Mafia No! del 1967, dedicato alla figura dell’attivista siciliano Danilo Dolci e candidato a un premio della British Academy. La sensibilità maturata nel documentario sarebbe rimasta una delle caratteristiche della sua regia anche quando Irvin sarebbe passato alla fiction.