È morto Frank Beard, lo storico batterista degli ZZ Top: aveva 77 anni

Gli ZZ Top hanno venduto oltre 50 milioni di dischi e hanno avuto sei singoli al numero 1 nella classifica Mainstream Rock Airplay di Billboard. La band, formatasi nel 1969, è nota per successi come "Sharp Dressed Man" e "Legs". Hanno mantenuto la formazione originale per oltre cinque decenni. Il loro stile unico e il loro umorismo li hanno resi popolari a Hollywood e in tutto il mondo.