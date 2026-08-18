È morto Frank Beard, lo storico batterista degli ZZ Top: aveva 77 anni

È morto a 77 anni il celebre batterista degli ZZ Top, Frank Beard. Il musicista si è spento martedì 18 agosto nel suo ranch di Richmond, in Texas, circondato dall'affetto della sua famiglia. Beard lascia la moglie, Debbie Meredith, e tre figli.
Il gruppo
Gli ZZ Top hanno venduto oltre 50 milioni di dischi e hanno avuto sei singoli al numero 1 nella classifica Mainstream Rock Airplay di Billboard. La band, formatasi nel 1969, è nota per successi come "Sharp Dressed Man" e "Legs". Hanno mantenuto la formazione originale per oltre cinque decenni. Il loro stile unico e il loro umorismo li hanno resi popolari a Hollywood e in tutto il mondo.
Il ricordo su Facebook
Il gruppo, composto da Billy Gibbons (voce e chitarra) ed Elwood Francis, il bassista che ha sostituito ufficialmente lo storico membro Dusty Hill dopo la sua scomparsa nel 2021, ha ricordato così Frank Beard: "Oggi io ed Elwood abbiamo perso un grande amico e collaboratore, e il mondo ha perso uno dei batteristi più naturalmente innovativi, oltre a un grande e autentico figlio del Texas. Il suo backbeat è stato fondamentale per mantenere gli ZZ Top ai vertici".
Cancellate due date del tour
Annunciata anche la cancellazione di due tappe del tour: "In seguito alla scomparsa di Frank, gli ZZ Top hanno cancellato i prossimi concerti a Salt Lake City e Colorado Springs. La band riprenderà il tour in corso, 'The Big One!', questo fine settimana con due date all'Austin City Limits, una delle sedi preferite di Frank e in una città che per lui era stata una sorta di seconda casa".