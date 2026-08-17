Dieci canzoni che (forse) non sapete siano state scritte da Mogol

Solo il proibitissimo playback - e conseguente squalifica - innescato dall'afonia di Bobby Solo ha negato la prima gioia sanremese al grande autore, che - ha raccontato lo stesso "Elvis italiano" - prese in mano una bella melodia accompagnata da parole così così in una Renault grigia. E tempo 20 minuti, Bobby "ha capito molte cose" su con chi aveva a che fare.