Quando Jannacci cantò "Varenne", il cavallo che faceva dire "ho visto un re"

Jannacci decise quindi di prendere il figlio Paolo, quello che più tardi ne avrebbe seguito le orme, per andare ad assistere dal vivo al prodigio. E fu una folgorazione per entrambi. Padre e figlio crearono in un amen un capolavoro. Appena due giorni ed era tutto pronto: strofa, ritornello, arrangiamento. Non contento però Jannacci senior tornò ad ammirare anche in seguito quel talento inarrestabile, che conquistava le folle e correva quasi più veloce di quell'altro Cavallino Rampante che da sempre fa parte dell'immaginario italiano. Sfrecciava come una Ferrari Varenne, a prescindere che a fianco a Jannacci sedesse suo figlio Paolo o qualcuno più attempato che da tempo aveva dismesso "i scarp del tennis". C'era una qualche forma di ineluttabilità di sicuro affascinante in quell'avanzare a tempo di zoccoli e, per una volta, tutti nell'ippodromo finivano per tifare lo stesso quadrupede: "È arrivato dal cielo, proprio come una tempesta e lui non può rimontare, perché lui è sempre in testa, perché al posto del cuore monta un turbo speciale, quando corre lui vola come corre l'amore". Jannacci aveva capito tutto.