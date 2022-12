Enzo Jannacci canta "Se me lo dicevi prima" a "Superclassifica Show" 1989

Tra i maggiori protagonisti della scena musicale italiana del dopoguerra, Enzo Jannacci nel 1989 si è esibito a "Superclassifica Show" con un pezzo denso di significato con al centro il tema della tossicodipendenza: "Se me lo dicevi prima". Nello stesso anno il cantautore ha partecipato per la prima volta al "Festival di Sanremo" vincendo il secondo posto al Premio della Critica.

In occasione del 39esimo "Festival di Sanremo" (2020), la canzone che affronta delle tematiche dal forte impatto sociale, viene riproposta nella terza serata dedicata ai duetti, cantata dal figlio del cantautore Paolo Jannacci e Francesco Mandelli. Di grande rigore e sensibilità umana, Enzo Jannacci si è laureato in medicina all'Università degli studi di Milano, specializzandosi in chirurgia generale ed esercitando la professione di medico chirurgo anche quando, baciato dal successo, avrebbe potuto lasciare tutto. Da tempo malato di cancro Enzo Jannacci muore a Milano il 29 marzo 2013 all'età 77.