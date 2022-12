Bobby Solo canta "Non posso perderti" a "Popcorn" nel 1981

Ospite a "Popcorn" nel 1981, Bobby Solo si esibisce sul palco della trasmissione musicale con "Non posso perderti", la canzone che ha presentato al "Festival di Sanremo" nello stesso anno. "Sono felice di partecipare a questa trasmissione perché è seguitissima, e non è una sviolinata - esordisce il cantautore - sono felice dell'applauso dei ragazzi, di aver fatto rock e sarei ancora più felice se potessi cantare ancora una canzone".

"E allora oggi sarà la tua giornata felice", risponde il conduttore di "Popcorn". L'artista, all'anagrafe Roberto Satti, su proposta del produttore discografico e talent scout Micocci decise di utilizzare il solo nome di battesimo, ma all'inglese: "Bobby, solo Bobby". Per un errore di distrazione, venne registrato come Bobby Solo. Rivediamolo mentre canta "Non posso prderti" a "Popcorn" nel 1981.