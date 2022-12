Sting a "Superclassifica Show" 1983: "L'Italia è il mio posto preferito perché gli italiani sono pazzi"

"L'Italia è il mio posto preferito perché gli italiani sono pazzi". Così Sting parlava a "Superclassifica Show" nel 1983 a proposito della nostra nazione, svelando di amarla particolarmente.

Nome d'arte di Gordon Matthew Sumner, Sting, ha iniziato la sua carriera fondando un gruppo jazz: i The Phoenix Jazzplayers. Ha suonato in diverse band fino ad arrivare ai The Police, raggiungendo con loro il successo internazionale. Tra i brani più popolari ricordiamo "Every Breath You Take", "Message in a Bottle" e "Walking on the Moon". Nel 1986 Sting, però, ha deciso d'intraprendere la carriera da solista, che tuttora va avanti con grandi successi.