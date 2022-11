Ficarra e Picone con Elisabetta Canalis a "Mai dire Gol" 2005

Cosa non si fa per una maglietta del Palermo? Lo sanno bene Ficarra e Picone. Il duo comico siciliano è protagonista di una gag in un puntata di "Mai dire Gol" del 2005 condotto dalla Gialappa's Band con una ospite d'eccezione: Elisabetta Canalis.

È lei la protagonista del collegamento fatto dal famoso "parcheggio" da dove tanti comici citofonano in studio. Nella gag la showgirl aveva promesso a Ficarra la maglietta del giocatore rosanero Farìas in un complotto ai danni del povero Picone che è così ingenuo che sbaglia di continuo il suo cognome in Pitone. Alla fine della gag dopo l'uscita di Picone, compare proprio la Canalis che conclude l'affare con Ficarra. Rivediamo il video della gag.