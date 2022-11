I fuorionda di "Casa Vianello" ai "Telegatti" 1999

I divertenti fuorionda di "Casa Vianello" hanno svelato un lato forse poco conosciuto della fortunata sitcom con protagonisti Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, tra i programmi più longevi di Mediaset in onda per quasi vent'anni dal 1988 al 2007. Al Gran Premio Internazionale dello Spettacolo del 1999, i conduttori Pippo Baudo e Milly Carlucci insieme a Diego Abatantuono premiarono con un Telegatto la coppia tra le più amate della televisione italiana a 10 anni dalla messa in onda della prima puntata.

Nel ritirare il premio sul palco Sandra e Raimondo hanno riguardato insieme ai conduttori e al pubblico in sala alcuni divertenti spezzoni di fuorionda estratti durante le riprese degli episodi di "Casa Vianello". La coppia affiatata ha dimostrato la capacità di scherzare e prendere con ironia e leggerezza alcuni errori in cui si può incappare sul set. La sitcom, andata in onda su Canale 5 e Rete 4, si è affermata come un cult del piccolo schermo sia per la caratura dei personaggi, ritratti nella loro dimensione domestica, sia per alcune scene iconiche come le immancabili lamentele di Sandra a letto prima di addormentarsi, imperdibile chiusura di ogni episodio.

Rivediamo il video della premiazione.