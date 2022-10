Halloween spiegata agli italiani a "Popcorn" 1983

Halloween, conosciuta anche come la Festa delle streghe, è l'unico carnevale degli americani. Nata in Scozia come festa per i bambini, si è diffusa anche negli Stati Uniti, dove, in occasione della ricorrenza, si organizzano parate per le strade delle città. A New York già negli anni Ottanta era famosa la sfilata, dove la gente esibiva i costumi più spaventosi.

Lo scopo dei travestimenti mostruosi era quello di spaventare gli spiriti e i fantasmi secondo l’antica tradizione. "Noi americani siamo molto affezionati a questa festa che coinvolge grandi e piccoli" raccontava un newyorchese ai microfoni di "Popcorn" nel 1983.