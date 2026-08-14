Jenna Ortega sta facendo discutere molti fan sui social. L'attrice, interprete della tenebrosa Mercoledì Addams, è comparsa in una recente intervista video rilasciata al periodico Esquire in cui si mostra visibilmente dimagrita. Dopo l'annuncio pubblico del ritiro temporaneo dalle scene di Ariana Grande, è di nuovo polemica in merito allo stile di vita dei vip a Hollywood. In poco tempo commenti e screenshot hanno alimentato il dibattito, fra chi denuncia una mancanza di cura della salute psicofisica delle star e chi pensa si tratti di nuovo trend.