Ariana Grande si ferma dopo il tour: il peso del giudizio per l'aspetto fisico
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Jenna Ortega sta facendo discutere molti fan sui social. L'attrice, interprete della tenebrosa Mercoledì Addams, è comparsa in una recente intervista video rilasciata al periodico Esquire in cui si mostra visibilmente dimagrita. Dopo l'annuncio pubblico del ritiro temporaneo dalle scene di Ariana Grande, è di nuovo polemica in merito allo stile di vita dei vip a Hollywood. In poco tempo commenti e screenshot hanno alimentato il dibattito, fra chi denuncia una mancanza di cura della salute psicofisica delle star e chi pensa si tratti di nuovo trend.
Altri utenti si sono preoccupati per il benessere di Jenna Ortega, accanto ad alcuni che invitano a non creare teorie basandosi sui fotogrammi circolati in rete. Certamente le immagini raccontano come l'attrice appare in quel momento, ma illuminazione, trucco, styling e montaggio non permettono di trarre conclusioni sullo stato di salute di nessuno.
Nel corso della stessa intervista, peraltro, Ortega ha raccontato la sua difficile esperienza da bambina prodigio del cinema. Sul set della sit-com di Disney Channel "Harley in mezzo", ha raccontato, capitava che restasse un'intera giornata senza mangiare né bere pur di non interrompere il lavoro dei colleghi. Una confessione che fa capire quanto possa essere stressante per un'adolescente ambientarsi in un contesto dove la competizione prevale sui propri bisogni primari.
Un caso, quello di Jenna Ortega, che emerge poco dopo il clamore legato ad Ariana Grande. La cantante, ha dichiarato pubblicamente di aver deciso in prima persona di prendersi una pausa dai riflettori e ha chiesto di evitare la speculazione sul suo stato di salute. Quanto è bastato per fare un paragone con la Ortega e riaprire il dibattito sulla pressione che le attrici subiscono per rispettare determinati standard estetici.
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Tuttavia, il confronto tra le due nasce da commenti sui social e non dà per scontato che siano due casi strettamente correlati. La Ortega, infatti, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali che possano far pensare a un problema concreto di salute. La costante è invece la star che finisce sotto la lente d'ingrandimento del pubblico social, che studia da ogni angolazione l'aspetto estetico della persona in questione alimentando rumors che possono danneggiarne l'immagine.