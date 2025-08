Jessie J di nuovo in ospedale a poco più di un mese dall'intervento per il cancro: "Non riuscivo a respirare"

A inizio giugno la cantante aveva svelato di avere un cancro al seno, diagnosticato da poco e ancora in fase iniziale. In un video pubblicato sui social Jessie J aveva affermato di avere intenzione di sottoporsi a un intervento chirurgico. "È un modo molto teatrale per rifarsi il seno", aveva scherzato: "Scomparirò per un po' dopo il Summertime Ball per sottopormi all'operazione, e tornerò con delle tette enormi e più musica".

Prima che uscisse ‘No Secrets' (il 25 aprile 2025, ndr), mi è stato diagnosticato un tumore al seno in fase iniziale. Il cancro fa schifo in qualsiasi forma, ma io mi aggrappo alla parola 'precoce'", ha continuato la cantante nel videomessaggio in cui ha confessato, che rendere pubblica la notizia l'avrebbe aiutata a rielaborarla e a mostrare solidarietà verso le persone che stanno attraversando un'esperienza simile.

"Sinceramente ho bisogno di elaborarlo e parlarne, e ho bisogno di un abbraccio", ha detto ai fan chiedendo il loro sostegno: "Mi avete amato in tutti i miei momenti belli e difficili. E non voglio che questo sia diverso".

L'artista, che ha dato alla luce un figlio nel 2023, aveva poi concluso spiegando che la diagnosi le aveva dato una "prospettiva incredibile".