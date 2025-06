"Prima che uscisse ‘No Secrets' (brano uscito il 25 aprile 2025, ndr), mi è stato diagnosticato un tumore al seno in fase iniziale", ha detto Jessie J aggiungendo che la diagnosi è avvenuta in poco tempo e mentre faceva ulteriori controlli di salute: "Il cancro fa schifo in qualsiasi forma, ma io mi aggrappo alla parola 'precoce'", ha continuato la cantante nel videomessaggio in cui ha confessato, che rendere pubblica la notizia l'avrebbe aiutata a rielaborarla e a mostrare solidarietà verso le persone che stanno attraversando un'esperienza simile.

"Sinceramente ho bisogno di elaborarlo e parlarne, e ho bisogno di un abbraccio", ha detto ai fan chiedendo il loro sostegno: "Mi avete amato in tutti i miei momenti belli e difficili. E non voglio che questo sia diverso".