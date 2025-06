Ai primi di giugno la cantante (all'anagrafe Jessica Ellen Cornish) ha svelato di avere un cancro al seno - che le è stato diagnosticato ad aprile, ancora in fase iniziale - con un video pubblicato sui social: "Scomparirò per un po' per sottopormi all'operazione, e tornerò con delle tette enormi e più musica.... Prima che uscisse ‘No Secrets' (brano uscito il 25 aprile 2025, ndr), mi è stato diagnosticato un tumore al seno in fase iniziale... Il cancro fa schifo in qualsiasi forma, ma io mi aggrappo alla parola 'precoce'... Sinceramente ho bisogno di elaborarlo e parlarne, e ho bisogno di un abbracci. Mi avete amato in tutti i miei momenti belli e difficili. E non voglio che questo sia diverso".