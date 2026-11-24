Nel gennaio 2025, quando aveva reso pubblica la fine del matrimonio, Alba aveva raccontato sui social di essere impegnata da tempo in un percorso di consapevolezza e cambiamento personale, sia individualmente sia all'interno della relazione con Warren. "Sono orgogliosa di come siamo cresciuti come coppia e nel nostro matrimonio negli ultimi 20 anni", aveva scritto, spiegando che era arrivato il momento di iniziare una nuova fase di evoluzione personale.