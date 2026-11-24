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L'attrice dovrà versare altri 577mila dollari a Cash Warren dopo la conclusione del divorzio, che aveva già previsto una liquidazione da tre milioni di dollari e l'affidamento condiviso dei loro tre figli
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La separazione tra Jessica Alba e Cash Warren comporta un nuovo pagamento a carico dell'attrice. Un tribunale di Los Angeles ha stabilito che dovrà trasferire all'ex marito oltre 577mila dollari, una somma legata agli accordi economici sulla sua società. La decisione arriva dopo la conclusione del divorzio, che aveva già previsto una liquidazione da tre milioni di dollari per Warren e l'affidamento condiviso dei loro tre figli.
Il provvedimento è stato emesso venerdì 20 novembre dalla Corte Superiore della contea di Los Angeles. In base a quanto emerge dai documenti giudiziari, Alba dovrà corrispondere a Warren 577.481 dollari nell'ambito di un piano di partecipazione agli utili della società dell'attrice.
L'importo sarà prelevato dalle disponibilità di Alba calcolate a partire dal 30 giugno 2026. Warren potrà scegliere se ricevere l'intera cifra subito oppure trasferirla su un conto pensionistico individuale o su un altro strumento previdenziale. La somma verrà aggiornata tenendo conto degli eventuali guadagni o delle perdite legati agli investimenti fino al momento del pagamento. Una volta versato l'importo stabilito, l'attrice non dovrà riconoscere all'ex marito ulteriori benefici collegati alla società.
Il nuovo versamento si aggiunge ai tre milioni di dollari che Alba aveva già accettato di corrispondere a Warren per riequilibrare la divisione del patrimonio. La procedura di divorzio si era conclusa a giugno, con un'intesa che prevedeva la custodia legale e fisica congiunta dei tre figli: Honor Marie, 18 anni, Haven Garner, 15, e Hayes Alba, 8. La coppia era convolata a nozze nel 2008 e si era separata nel 2024. Nel gennaio 2025 l'attrice aveva presentato la richiesta di divorzio, indicando come motivo differenze inconciliabili e fissando al 27 dicembre 2024 la data ufficiale della separazione.
Alba e Warren si erano conosciuti nel 2004 durante le riprese di "Fantastici 4", il film del 2005 nel quale lei interpretava Susan Storm, la donna invisibile. Warren lavorava sul set come assistente del regista Tim Story. Quattro anni dopo i due si erano sposati con una cerimonia privata, prima di diventare genitori della loro primogenita Honor.
Nel gennaio 2025, quando aveva reso pubblica la fine del matrimonio, Alba aveva raccontato sui social di essere impegnata da tempo in un percorso di consapevolezza e cambiamento personale, sia individualmente sia all'interno della relazione con Warren. "Sono orgogliosa di come siamo cresciuti come coppia e nel nostro matrimonio negli ultimi 20 anni", aveva scritto, spiegando che era arrivato il momento di iniziare una nuova fase di evoluzione personale.
Nonostante la fine del matrimonio, i due sembrano aver mantenuto un rapporto sereno. Nel messaggio con cui aveva annunciato la rottura, Alba aveva assicurato che avrebbero continuato a essere una famiglia, "andando avanti con amore, gentilezza e rispetto reciproco". Aveva inoltre ribadito che i figli sarebbero rimasti la loro priorità, chiedendo riservatezza.
Nel giugno 2025, in occasione della Festa del papà, l'attrice aveva dedicato a Warren parole di apprezzamento per il suo ruolo di genitore. "I nostri bambini non potrebbero avere un papà migliore: affettuoso, gentile, presente e sempre capace di trovare le parole giuste", aveva scritto nelle sue storie Instagram. Alba aveva anche elogiato la sua pazienza e la capacità di far sentire i figli al sicuro e sereni dopo ogni conversazione, ringraziandolo per essere un punto di riferimento per loro.
Dall'estate del 2025 l'attrice è stata accostata sentimentalmente all'attore Danny Ramirez. La nuova relazione non sembra aver compromesso i rapporti con Warren, con il quale continua a condividere la responsabilità della crescita dei tre figli.
© Instagram | Jessica Alba
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