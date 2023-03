Jeremy Renner piange nella prima intervista dopo l'incidente: "Lo rifarei per salvare mio nipote"

Jeremy Renner ha deciso di raccontare la sua storia per la prima volta in un’intervista a tre mesi dal tragico incidente che gli è quasi costato la vita.

Nel video che anticipa la messa in onda in esclusiva su Abc News, l'attore parla nei dettagli di alcuni aspetti, del dolore, delle lesioni subite ma anche di non aver rimpianti per aver voluto salvare il nipote e della forza che ci ha messo: "Ho scelto di sopravvivere". L'Occhio di Falco nel dell’Universo Cinematografico Marvel si sente fortunato e che non vede l'ora di tornare sul set.