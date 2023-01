Jeremy Renner, incidente sulla neve per la star degli "Avengers": è in gravi condizioni

L'attore 51 anni, noto per interpretare il ruolo di "Occhio di Falco2, nella squadra di supereroi della Marvel, si sarebbe infortunato mentre stava spazzando la neve. Ma non si conosce ancora nel dettaglio la dinamica dell'incidente. L'attore ha una casa in Nevada, ma non è chiaro dove sia stato ferito. Le sue condizioni sono gravi ma stabili.

Non è ancora chiaro cosa sia successo a Jeremy Renner né quali siano esattamente le ferite che l'attore ha riportato. Sicuramente il Nevada in questi giorni è stato colpito da fortissime nevicate, tanto che lo stesso attore qualche giorno fa aveva pubblicato sui social una fotografia in cui mostrava un'auto completamente sepolta dalla neve con il commento "La nevicata al lago Tahoe non è uno scherzo". La notizia dell'incidente occorso a Renner è stata data dal suo agente, il qualche non ha voluto entrare nei dettagli di quanto accaduto ma ha assicurato che "sta ricevendo cure eccellenti", aggiungendo che "la sua famiglia è con lui".