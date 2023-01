Jeremy Renner torna a casa dopo il tragico incidente, che lo ha quasi ucciso: "Non vedevo l'ora"

Dopo il tragico incidente, che lo ha quasi ucciso, il famoso attore ha comunicato con un tweet la lieta notizia: “Fuori dalla nebbia cognitiva in fase di recupero. Non vedevo l’ora di guardare Mayor of Kingstown (la serie tv di cui è protagonista, ndr) con la mia famiglia a casa”, ha scritto rispondendo ad un post condiviso dalla pagina ufficiale della serie, tornata sulla piattaforma con la seconda stagione. Il messaggio ha naturalmente entusiasmato i suoi fan, che si sono precipitati ad augurare all'icona Marvel una pronta guarigione.

"Notizie fantastiche. Sei a casa, dimesso dall'ospedale allora", ha detto un fan. "Questo Tweet è così dolce e umile che raramente vedi una star condividere momenti come questo. Guarisci presto", gli hanno augurato alcuni e altri: “Stiamo ancora pregando per te ogni giorno e continueremo a farlo. Tanto amore a te e alla tua famiglia".

Dopo oltre due settimane in terapia intensiva, il divo della Marvel avrà bisogno di molto tempo e tanta pazienza prima di potersi riprendere davvero.

Solo pochi giorni fa fonti vicine all'attore avevano parlato persino del rischio di amputazione di una gamba.

Leggi Anche Jeremy Renner ancora in condizioni critiche, ecco i dettagli del suo incidente

Il primo gennaio Renner stava aiutando un membro della sua famiglia a liberare l'auto dalla neve sul viottolo di casa sua con un grosso spazzaneve. Sceso dal mezzo è stato investito dalla pesantissima macchina di quasi 6500 kg, che lo ha letteralmente schiacciato, facendogli collassare il petto e provocandogli gravissime lesioni ad una gamba, rimasta sotto lo spalaneve a lungo. L'attore americano, famoso come "Occhio di falco" degli "Avengers", subito soccorso da alcuni vicini faticava a respirare e sanguinava copiosamente dalla testa e dalla gamba. Secondo il racconto di un soccorritore recuperato da Tmz, è stato trasportato in elicottero all'ospedale e sottoposto a due interventi d'urgenza, uno per posizionare perni di metallo intorno alle gambe e un altro al petto: "I danni al torace erano così gravi che è stato ricostruito in sala operatoria", ha scritto Radar Online.



Sin da quando ha ripreso conoscenza, dopo gli interventi, la star, due volte candidato agli Oscar, ha condiviso scorci di vita dal letto d'ospedale. Il suo primo post social lo ritraeva in un selfie con la canula al naso e il volto tumefatto e con il seguente messaggio per i fan: "Grazie a tutti per le vostre belle parole. Sono messo troppo male ora per scrivere. Ma vi mando amore".

Nei giorni a seguire Renner ha recuperato pian piano anche la voglia di scherzare e così ha postato un video in cui si mostrava, mentre si faceva lavare i capelli dalla sorella, con una cuffia di plastica e con la mascherina dell'ossigeno scrivendo: "Momenti di Spa in ospedale". Pochi giorni fa poi in occasione del suo 52esimo compleanno l'attore ha postato un altro video e uno scatto in cui appare circondato dallo staff del reparto di terapia intensiva, che gli ha letteralmente salvato la vita.

"È un combattente" avevano raccontato i suoi amici al tabloid RadarOnline.com, e il divo della Marvel sta davvero dimostrando di esserlo.